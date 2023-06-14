Павел Малков: «Цель – за два года полностью обновить весь пассажирский транспорт»

Губернатор Рязанской области рассказал о планах обновления парка общественного транспорта в регионе. Делегация нашего региона во главе с Павлом Малковым работает на Петербургском международном экономическом форуме.

14 июня рязанский губернатор обсудил сотрудничество в сфере АПК и возможности взаимодействия в других приоритетных для Рязанской области направлениях с гендиректором Росагролизинга Павлом Косовым. В частности, речь шла о возможности участия Росагролизинга в обновлении парка техники в муниципалитетах региона.

Губернатор рассказал, что коммунальная техника сейчас приобретается, существенно обновился парк общественного транспорта за последний год.

Павел Малков: «В этом году планируем полностью закрыть вопрос по автобусам. Вопрос с троллейбусами по-прежнему актуален, продолжим этим заниматься дальше. И будем благодарны за поддержку в этом направлении. У нас есть цель – за два года полностью обновить весь пассажирский транспорт и качественно ситуацию изменить»

Проблема для жителей наболевшая, и первые результаты люди очень ценят, – отметил губернатор.

Павел Косов назвал Рязанскую область ведущим партнёром компании.

Павел Косов: «Мы стремительно нарастили инвестиции в агропромышленный комплекс Рязанской области особенно в последние несколько лет. Вы для нас большие друзья. С точки зрения технической, технологической модернизации сделано много. Будем это развивать. По другим совместным проектам постараемся профинансировать по потребностям региона»

Гендиректор Росагролизинга заявил о готовности взаимодействовать с Рязанской областью в вопросах обновления троллейбусного парка. Для региона подготовят максимально комфортные предложения.