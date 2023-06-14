Павел Малков: «Цель – за два года полностью обновить весь пассажирский транспорт»

Губернатор Рязанской области рассказал о планах обновления парка общественного транспорта в регионе. Делегация нашего региона во главе с Павлом Малковым работает на Петербургском международном экономическом форуме.
14 июня рязанский губернатор обсудил сотрудничество в сфере АПК и возможности взаимодействия в других приоритетных для Рязанской области направлениях с гендиректором Росагролизинга Павлом Косовым. В частности, речь шла о возможности участия Росагролизинга в обновлении парка техники в муниципалитетах региона.
Губернатор рассказал, что коммунальная техника сейчас приобретается, существенно обновился парк общественного транспорта за последний год.
Проблема для жителей наболевшая, и первые результаты люди очень ценят, – отметил губернатор.
Павел Косов назвал Рязанскую область ведущим партнёром компании.
Гендиректор Росагролизинга заявил о готовности взаимодействовать с Рязанской областью в вопросах обновления троллейбусного парка. Для региона подготовят максимально комфортные предложения.