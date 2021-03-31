Память жертв политических репрессий почтили в Рязани

В среду, 31 марта, в Рязани почтили память жертв политических репрессий. Николай Любимов возложил цветы к памятному знаку на мемориальном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вместе с губернатором в мероприятии участвовали председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, мэр Рязани Елена Сорокина, глава муниципального образования Юлия Рокотянская и другие.

Мемориальный комплекс, где состоялось возложение цветов, расположен на месте братской могилы с останками около двухсот репрессированных рязанцев.

— Под подсчетам историков, из-за надуманных, абсурдных обвинений пострадали около 35 000 жителей Рязанской области. Мы все еще пытаемся осмыслить события тех лет. Но ясно одно – оправдать жесткость по отношению к невинным людям невозможно ничем, — подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор отметил, что мемориал, посвященный жертвам войны и репрессий, очень важен для молодежи. Он напоминает о великой трагедии русского народа и предостерегает от возможного повторения тех событий.