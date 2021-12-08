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Среда, 8 декабря, 2021
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Орловских чиновники обвинили в бездушности и бесчеловечности

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Вице-спикер областного совета Михаил Вдовин обвинил орловских бездушности и бесчеловечности, пишет ОрелТаймс.

Сначала глава департамента соцзащиты Ирина Гаврилина заявила, что в этом году за компенсацией расходов на приобретение и доставку угля в социальные службы региона обратилось 115 человек, дров — 110.

При этом чиновница уточнила, что учет граждан, которые нуждаются в этом, не входит в компетенцию департамента.

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Вдовин призвал перепроверять доклады чиновников, поскольку они не соответствуют действительности. Он рассказал историю женщины, которая обивала пороги многих инстанций и не нашла нигде помощи.

«Это не по-человечески! Бездушное отношение к людям!» – возмутился Вдовин.

Вице-спикер областного совета заключил, что нужно ставить эту проблему перед губернатором.

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