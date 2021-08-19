Ореховый спас 2021: традиции и приметы праздника

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Каждый год 29 августа отмечают Ореховый Спас. Есть у него и другие названия – Хлебный, Холщовый, Осенний, Холодный. С чем связаны названия праздника? Какие традиции и запреты существуют в этот день? К каким приметам стоит прислушаться и что запрещается делать?

История Орехового Спаса

Ореховый Спас восходит корнями у библейскому сюжету о Христе, который после сна вытер лицо полотенцем, и на ткани отпечатался лик Спасителя. Впоследствии именно с этого образа списывали первые иконы Спаса Нерукотворного. Церковь в этот день празднует перенесение Неруковорного Образа Христа из Эдессы в Константиновополь.

Конечно же, Ореховый Спас – это народное название праздника. Считалось, что к этому дню дозревают орехи, и можно начинать заготавливать их на зиму. Хлебным Спас называют, так как с 29 августа хозяйки традиционно начинали выпекать хлеб из муки нового урожая. Название Холщовый связывают с ярмарками, на который в этот день отправлялись крестьяне. Считалось, что обязательно нужно купить холст или ткань. В дом они принесут удачу.

Традиции и запреты Орехового Спаса

Ореховый Спас праздновали не с таким размахом, как Медовый и Яблочный. Связывали 29 августа с окончательным приходом осени. Начинались холода, а, значит, необходимо было убирать в амбары зерно, сено, овощи. Крестьянки в эту пору ткали полотна и шили из них тёплую одежду для домочадцев.

На Ореховый Спас обязательно стоит сходить в церковь. Чаще всего в этот день освящают орехи и пироги из нового зерна. Приготовленными к столу угощениями обязательно нужно угостить друзей, знакомых, соседей. Не забывали в этот день про больных, немощных и инвалидов.

Есть ещё одна традиция для 29 августа. В этот день мужчины выходили на очистку источников и водоёмов. Считалось, что Ореховый Спас – лучшее время для подготовки воды к зиме. Если не провести этот ритуал, можно навлечь засуху в следующем году.

Ругаться, сквернословить, ссориться с людьми на Ореховый Спас ни в коем случае нельзя. Посвятите этот день молитве и труду, тогда в вашу жизнь войдут положительные эмоции, радость и любовь.

Стоит на Ореховый Спас отказаться от уборки дома и готовки еды. Угощения для стола приготовьте накануне. Работа на огороде, в поле, на приусадебном участке не возбраняется.

В конце дня необходимо помыться, а лучше всего – сходить в баню. Если 29 августа париться вениками из орешника, здоровье и силы не покинут вас целый год.

Несмотря на то что Успенский пост позади, постарайтесь в этот день не переедать.

Приметы 29 августа

Большой урожай орехов – к хорошей пшенице в следующем году. Много пшеницы в этом – значит, жди много орехов;

Если попался червивый орех, жди беды;

По орехам предсказывали погоду следующим летом. Если орехи были большие и спелые – это к теплу. Если орех был невкусным и гнилым – быть дождям или засухе.

Если 29 августа дождливо – осень будет сухая и тёплая;

Если на Ореховый Спас стоит жара, осень будет дождливой, а зима – снежной;