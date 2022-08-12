Опубликовано фото скопинского маньяка из зала суда

Пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области опубликовала фотографию Виктора Мохова из зала суда.

Мохова обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). 12 августа по ходатайству следователя суд отправил скопинского маньяка под домашний арест до 7 октября.

Мохову запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с потерпевшим, другими подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями. Также ему запретили пользоваться телефоном, интернетом, за исключением вызова экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в доме Мохова 2 августа было совершено убийство. Хозяин вместе со знакомым отнёс труп во двор заброшенного дома. Позднее тело обнаружили.