Татьяна Проводина

Опрос: Большинство жителей России считают себя счастливыми людьми

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Подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми людьми.

83% жителей страны считают себя счастливыми, 14% считают иначе, 4% ответить затруднились. Результаты исследования озвучил представитель ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции «Эмоциональное состояние российского общества: что делает нас счастливыми?» Об этом пишет РБК.

Больше всего счастливчиков в Южном федеральном округе – там такой ответ дали 86% респондентов. На второй строчке рейтинга оказался Центральный федеральный округ – 84% заявили о том, что счастливы. Третью позицию занял Северо-Кавказский федеральный округ – 83% участников опроса.

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