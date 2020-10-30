Жителя Рязанской области будут судить за убийство гостя

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя р.п.Ухолово, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, убийство было совершено в ночь на 26 сентября 2020 года. Перед этим в одном из домов посёлка компания распивала спиртное. Когда хозяин стал выпроваживать гостей, между ним и 36-летним рязанцем возник конфликт. Во время него обвиняемый ударил оппонента ножом в шею. От полученных травм пострадавший скончался.

Следователи завершили работу по делу и направили его прокурору. После подготовки обвинительного заключения дело передадут на рассмотрение в суд.