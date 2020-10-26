Жителя Рязанского района будут судить за убийство брата

В Рязанском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 9 марта 2020 года в селе Семкино. Между нетрезвыми братьями произошла ссора из-за того, что звук громко работающего телевизора, который смотрел старший брат, мешал спать младшему. Произошла драка, во время которой обвиняемый избил 61-летнего родственника. В том числе и поленом по голове.

От полученных травм пострадавший скончался. Его брат вызвал на место полицию и скорую помощь.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – говорится в пресс-релизе Следственного комитета.