В воскресенье, 29 ноября, в рязанском театре драмы проверили соблюдение масочного режима. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Проверяющие посетили театр во время рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил в местах массового пребывания граждан. В первую очередь они посмотрели, как в театре драмы работает входной фильтр. На входе должны проверить у зрителей температуру, наличие масок, организовать соблюдение социального дистанцирования.

С нарушителями масочного режима провели профилактические беседы. Кроме того, жителе Рязани, которые отказываются надевать маски, могут оштрафовать. Суммы штрафов довольно внушительные – от 1 до 30 тыс рублей.

– Рейдовые мероприятия в регионе будут продолжены, – отмечается в сообщении оперативной группы.