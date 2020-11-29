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В рязанском театре драмы проверили соблюдение масочного режима

7info

В воскресенье, 29 ноября, в рязанском театре драмы проверили соблюдение масочного режима. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Проверяющие посетили театр во время рейдов по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил в местах массового пребывания граждан. В первую очередь они посмотрели, как в театре драмы работает входной фильтр. На входе должны проверить у зрителей температуру, наличие масок, организовать соблюдение социального дистанцирования. 

С нарушителями масочного режима провели профилактические беседы. Кроме того, жителе Рязани, которые отказываются надевать маски, могут оштрафовать. Суммы штрафов довольно внушительные – от 1 до 30 тыс рублей. 

– Рейдовые мероприятия в регионе будут продолжены, – отмечается в сообщении оперативной группы. 

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