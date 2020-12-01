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В Рязанской области заразились коронавирусом более тысячи детей

7info

С начала пандемии коронавирусом в Рязанской области заразились уже 1007 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Всего же на 11.30 1 декабря в Рязани и области выявлено уже 14 тыс 178 случаев COVID-19. 

Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет. Таких 5 тыс 969 человек. 

В возрастной группе от 18 до 45 лет выявлено 4 тыс 212 случаев коронавируса, в возрасте от 65 до 80 лет – 2 тыс 477 случаев. Старше 80 лет 513 рязанцев, заразившихся COVID-19.

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