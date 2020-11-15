На 18.30 воскресенья, 15 ноября, в рязанских больницах остаются 437 пациентов с коронавирусом. Среди них – трое детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В тяжёлом состоянии 44 пациента с COVID-19, 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Состояние 90 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 303 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы лечатся дома. По мнению врачей, госпитализация им не требуется, так как эти люди переносят болезнь в лёгкой форме.