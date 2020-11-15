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КоронавирусНовости РязаниОбщество

В рязанских больницах остаются 437 пациентов с коронавирусом

7info

На 18.30 воскресенья, 15 ноября, в рязанских больницах остаются 437 пациентов с коронавирусом. Среди них – трое детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

В тяжёлом состоянии 44 пациента с COVID-19, 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Состояние 90 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 303 пациентов – средней степени тяжести. 

Остальные заразившиеся коронавирусом рязанцы лечатся дома. По мнению врачей, госпитализация им не требуется, так как эти люди переносят болезнь в лёгкой форме. 

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