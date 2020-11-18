Ушла из жизни глава Рачатниковской сельской администрации

18 ноября скончалась глава Рачатниковской сельской администрации Надежда Чикина. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров.

Надежда Чикина родилась в селе Николаевка. Всю жизнь она проработала на родине в Михайловском районе.

Основную часть жизни она посвятила работе в исполнительных органах власти Михайловского района: с 2002 по 2010 — специалистом, а затем исполняющим обязанности главы администрации Рачатниковского сельского поселения; с 2010 года по настоящее время избиралась главой администрации и председателем Совета депутатов Рачатниковского сельского поселения, депутатом Михайловской районной Думы.

До своего 60-летия Надежда Чикина не дожила несколько недель.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.