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Новости РязаниЭкономика

Рязанских предпринимателей приглашают на вебинар по фондовому рынку

7info7

Банк России начинает серию обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса. Первый пройдет 1 декабря 2020 года в 11:00 по московскому времени. На нем предприниматели смогут узнать, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже.

Специалисты Банка России расскажут, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.

Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящен возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей для предпринимателей. О регистрации на него будет объявлено дополнительно.

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