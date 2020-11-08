Рязанцам рассказали о вреде бесконтрольного приёма антибиотиков

Клинический фармаколог рязанской больницы №4 Ирина Широкова рассказала рязанцам о вреде бесконтрольного приёма антибиотиков. Её советы опубликовал сайт Минздрава Рязанской области.

– Бесконтрольный прием антибиотиков может иметь непредсказуемые последствия для здоровья и жизни человека, – заявила Ирина Широкова.

Врач особо подчеркнула, что антибиотики не действую на вирусы. В том числе и на COVID-19. Их назначают тогда, когда у пациента есть убедительные признаки бактериальной инфекции. Квалифицированно их определить способен только медик.

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При коронавирусе в лёгких человека происходят изменения, но они вызваны именно вирусом, а не бактериями. Неправильный приём антибиотиков может спровоцировать появление устойчивых к ним бактерий, из-за чего впоследствии с болезнью будет справиться непросто.

Кроме того, бесконтрольный приём антибиотиков может вызывать токсические поражения печени, почек, органов кроветворения, неврит слухового нерва, аллергию, разрывы сухожилий. При взаимодействии с другими лекарствами могут развиться тяжелые нарушения сердечного ритма.

Ещё одна проблема, связанная с приёмом антибиотиков, – вред для микрофлоры человека. Из-за этого может снизиться иммунитет, развиться дисбактериоз.

– Когда, кому и какой антибактериальный препарат назначить, предусмотреть возможные взаимодействия с уже принимаемыми лекарствами может только врач, – подчеркнула Ирина Широкова.