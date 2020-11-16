Новости Рязани сегодня: 16 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 16 ноября.

Владелец сгоревшего в Рязани батутного центра рассказал о случившемся в «М5 Молл».

Фото: скриншот из видео очевидца

Напомним, пожар в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани произошёл вечером 12 ноября. Очаг возгорания находился как раз в батутном центре Cosmica. К счастью, во время пожара никто не пострадал, но здание ТЦ оказалось серьёзно повреждено. Пострадали и различные магазины, находящиеся в нём.

В ДТП на улице Есенина в Рязани погиб водитель внедорожника.

ДТП случилось примерно в 08.10 возле дома №5 по улице Есенина. 42-летняя рязанка за рулем «Киа Венго» выезжала со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрёстке. Женщина не пропустила двигавшийся по главной дороге автомобиль «Джип Гранд Чероки». В результате произошло столкновение. После удара «Киа Венго» отбросило на «Киа Оптиму».

В Рязанской области выявлено ещё 103 случая заражения коронавирусом.

Темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%. Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтвердился у 12 тыс 428 жителей Рязани и области. Показатель заболеваемости – 1105,59 на 100 тыс. населения. Это меньше среднего по России – 1327 на 100 тыс. населения.

Рязанский митрополит рассказал о земной «безнаказанности» грешников.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в очередной передачи рубрики «Слово архипастыря» рассказал о земной «безнаказанности» грешников, воздаянии праведникам и «дальних» перспективах.

Рязанцам напомнили об опасности антибиотиков.

Специалисты сравнивают употребление антибиотиков с ядовитыми веществами. Ведь при употреблении некоторых лекарств разрушается микрофлора кишечника, которая вырабатывает до 80% иммунной защиты.

Доктор заметила, что антибиотики бессильны перед гриппом, ОРВИ и даже COVID-19. При этом их бесконтрольное употребление может вызвать поражение печени, почек, слухового аппарата, появление аллергии и нарушение сердечно-сосудистой системы.

В декабре частично откроют движение по мосту на улице Ленина.

Фото пресс-службы регионального правительства

Решение о начале работ именно в этом году было правильным. Дело в том, что весной и летом мост подмывается, а это могло бы привести к негативным последствиям.

Ночью в Рязанской области местами похолодает до -13 градусов.

При этом днем в регионе будет переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.