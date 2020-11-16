В Рязани движение по мосту на улице Ленина откроют досрочно

В понедельник, 16 ноября, губернатор Рязанской области проверил ход ремонта моста через реку Лыбедь на улице Ленина в Рязани. Тогда же он заявил о возможном досрочном открытии движения по ремонтируемому участку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметил Николай Любимов, решение о начале работ именно в этом году было правильным. Дело в том, что весной и летом мост подмывается, а это могло бы привести к негативным последствиям.
К настоящему времени на участке уже перестроили водопровод и кабели связи.
По плану, на Лыбедском бульваре должен появиться сквозной мост, чтобы организовать длинные пешеходные и велосипедные дорожки. Лестничные проходы будут дополнительно оснащены электрическими подъемниками для маломобильных граждан.
Помимо Астраханского моста губернатор оценил ремонт улицы Прижелезнодорожной. По словам главы региона, благодаря грамотному проекту удалось обеспечить водоотведение с проезжей части. Ведь именно это было главной причиной постоянно разрушающегося покрытия.