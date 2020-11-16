В Рязани движение по мосту на улице Ленина откроют досрочно

В понедельник, 16 ноября, губернатор Рязанской области проверил ход ремонта моста через реку Лыбедь на улице Ленина в Рязани. Тогда же он заявил о возможном досрочном открытии движения по ремонтируемому участку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил Николай Любимов, решение о начале работ именно в этом году было правильным. Дело в том, что весной и летом мост подмывается, а это могло бы привести к негативным последствиям.

К настоящему времени на участке уже перестроили водопровод и кабели связи.

— Проект очень масштабный и нужный городу. Работы на объекте ведутся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Установлены веб-камеры для того, чтобы люди могли контролировать ход реконструкции, – отметил губернатор.

По плану, на Лыбедском бульваре должен появиться сквозной мост, чтобы организовать длинные пешеходные и велосипедные дорожки. Лестничные проходы будут дополнительно оснащены электрическими подъемниками для маломобильных граждан.

— Полностью все работы должны закончиться в июле 2021 года. При этом Николай Любимов поручил профильным службам открыть движения для транспорта раньше обозначенного срока. В частности, уже в декабре будет организовано по одной полосе в обе стороны, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Помимо Астраханского моста губернатор оценил ремонт улицы Прижелезнодорожной. По словам главы региона, благодаря грамотному проекту удалось обеспечить водоотведение с проезжей части. Ведь именно это было главной причиной постоянно разрушающегося покрытия.

— Сделаны пешеходные переходы и тротуары, парковочные места, установлены дорожные знаки, барьерные ограждения. Работы по ремонту выполняла рязанская компания. Отрадно, что объект она сдала раньше срока. Его планировалось принимать только в декабре. Сегодня все уже сделано и мы можем уверенно сказать, что добились того, чего хотели – сделали эту дорогу комфортной для людей, — заметил Николай Любимов.