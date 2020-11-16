Появились подробности смертельной аварии на улице Есенина в Рязани

В понедельник утром, 16 ноября, в Рязани произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

ДТП случилось примерно в 8:10 возле дома №5 по улице Есенина. 42-летняя рязанка за рулем «Киа Венго» выезжала со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке. Женщина не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Джип Гранд Чероки». В результате произошло столкновение. А после удара машину «Киа Венго» отбросило на «Киа Оптиму».

— В аварии погиб 63-летний водитель внедорожника. Он скончался на месте происшествия. При этом причина смерти все еще устанавливается, — рассказали в пресс-службе госавтоинспекции.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее появились фото с места происшествия.