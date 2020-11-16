В понедельник, 16 ноября, в Рязанской области выявлено ещё 103 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,8%.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтвердился у 12 тыс 428 жителей Рязани и области. Показатель заболеваемости – 1105,59 на 100 тыс. населения. Это меньше среднего по России – 1327 на 100 тыс. населения.

В сообщении опергруппы отмечается, что все необходимые мероприятия для борьбы с коронавирусом в Рязанской области проводятся в полном объёме.