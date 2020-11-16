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Новости РязаниПроисшествия

Владелец сгоревшего в Рязани батутного центра рассказал о случившемся

7info

Владелец батутного центра Cosmica Вячеслав Зенин записал видео, в котором рассказал о случившемся. 

Напомним, пожар в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани произошёл 12 ноября. Очаг возгорания находился как раз в батутном центре Cosmica. К счастью, во время пожара никто не пострадал, но здание ТЦ оказалось серьёзно повреждено. 

Зенин рассказал, что причина пожара пока официально не установлена. Он общается с правоохранителями, подробности произошедшего выясняются. Главная версия – пожар начался из-за сигнальной ракеты, случайно выпущенной в батутном центре. 

По словам бизнесмена, Cosmica была застрахована, но не от пожара. Страховка в 3 млн рублей покрывала, например, получение травмы посетителем. Всего в батутном центре сгорело оборудования на 3,5 млн рублей. 

Зенин заявил, что случившееся – повод сделать новый шаг в бизнесе. 

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