Ночью в Рязанской области местами похолодает до -13 градусов

Во вторник ночью, 17 ноября, местами ожидается похолодание до -13 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

При этом днем в регионе будет переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

— Ночью температура воздуха в Рязанской области ожидается -10…-5°С, а местами может достигать и -13°С. При этом днем на территории региона будет -6…-1°С, — говорится в сообщении.