Ночью в Рязанской области местами похолодает до -13 градусов

Во вторник ночью, 17 ноября, местами ожидается похолодание до -13 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
При этом днем в регионе будет переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ
Во вторник ночью, 17 ноября, местами ожидается похолодание до -13 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
При этом днем в регионе будет переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
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