Николай Любимов открыл в Рязани добровольческий форум

В среду, 2 ноября, Николай Любимов открыл IV Форум добровольцев Рязанской области. Торжественное мероприятие прошло в «Точке кипения». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов совместно с министром образования Рязанской области Ольгой Щетинкиной и руководителем центра добровольчества Евгенией Решетиной посетил фотовыставку. Также губернатор принял участие в пленарном заседании волонтерского форума, посвященного помощи во время пандемии.
По словам главы региона, благодаря волонтерскому сообществу удалось снизить темпы распространения коронавируса в Рязанской области.