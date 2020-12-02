Николай Любимов открыл в Рязани добровольческий форум

— В Рязанской области движение добровольцев, которое уже сегодня насчитывает порядка 78 000 человек, будет развиваться и дальше. Их помощь востребована в социальной сфере, где оказываются социальные услуги гражданам, где решаются важные вопросы охраны окружающей среды, реализуются значимые инициативы и проекты, которые призваны улучшить жизнь людей, – сказал Николай Любимов.