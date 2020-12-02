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Николай Любимов открыл в Рязани добровольческий форум

Елена Лобанова

В среду, 2 ноября, Николай Любимов открыл IV Форум добровольцев Рязанской области. Торжественное мероприятие прошло в «Точке кипения». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Николай Любимов совместно с министром образования Рязанской области Ольгой Щетинкиной и руководителем центра добровольчества Евгенией Решетиной посетил фотовыставку. Также губернатор принял участие в пленарном заседании волонтерского форума, посвященного помощи во время пандемии. 

— В Рязанской области движение добровольцев, которое уже сегодня насчитывает порядка 78 000 человек, будет развиваться и дальше. Их помощь востребована в социальной сфере, где оказываются социальные услуги гражданам, где решаются важные вопросы охраны окружающей среды, реализуются значимые инициативы и проекты, которые призваны улучшить жизнь людей, – сказал Николай Любимов. 

По словам главы региона, благодаря волонтерскому сообществу удалось снизить темпы распространения коронавируса в Рязанской области.

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