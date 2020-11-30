На ярмарках выходного дня в Рязани продали 10 тонн мяса

В субботу, 28 ноября , в Рязани прошли ярмарки выходного дня. На прилавках было представлено множество продукции. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

Всего в субботу торговали 197 производителей на 298 местах. За один день удалось продать 10 тонн мяса и колбасных изделий, 8,3 тонн молока и молочных продуктов, 6,3 тонн хлеба, 2,6 тонн живой рыбы, 0,5 тонн меда, 8,3 тонн картофеля, 5 тонн овощей, 8 тонн яблок и груш.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут 5 декабря в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».