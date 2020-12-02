Кто имеет законное право отказаться работать ночью

РИА «7 новостей» продолжает отвечать на вопросы рязанцев совместно с прокуратурой региона.

Работаю в магазине, скоро планируется проведение ревизии в ночное время. Я инвалид 3 группы, вправе ли я отказаться выходить на работу ночью?

На вопрос отвечает помощник прокурора Шиловского района Анастасия Баконина.

К работникам, которые могут отказаться от работы в ночное время, относятся: женщины с детьми в возрасте до трех лет; инвалиды; работники (в том числе опекуны и попечители), имеющие детей-инвалидов; работники, ухаживающие за больными членами их семей по медзаключению; матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; опекуны, попечители и другие лица, воспитывающие детей такого возраста без матери (ч. 5 ст. 96, ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ).

Таким образом, лица, имеющие инвалидность любой группы, имеют право на отказ от работы в ночное время. Кроме того, отказ такого работника от работы в ночное время, даже если на него пришлась только часть работы, не является дисциплинарным проступком, поэтому работодатель не вправе применять к отказавшимся работникам дисциплинарные взыскания.