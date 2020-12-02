Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Кто имеет законное право отказаться работать ночью

7info7

РИА «7 новостей» продолжает отвечать на вопросы рязанцев совместно с прокуратурой региона.

Работаю в магазине, скоро планируется проведение ревизии в ночное время. Я инвалид 3 группы, вправе ли я отказаться выходить на работу ночью?

На вопрос отвечает помощник прокурора Шиловского района Анастасия Баконина.

К работникам, которые могут отказаться от работы в ночное время, относятся: женщины с детьми в возрасте до трех лет; инвалиды; работники (в том числе опекуны и попечители), имеющие детей-инвалидов; работники, ухаживающие за больными членами их семей по медзаключению; матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; опекуны, попечители и другие лица, воспитывающие детей такого возраста без матери (ч. 5 ст. 96, ч. 2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ).

Таким образом, лица, имеющие инвалидность любой группы, имеют право на отказ от работы в ночное время.  Кроме того, отказ такого работника от работы в ночное время, даже если на него пришлась только часть работы, не является дисциплинарным проступком, поэтому работодатель не вправе применять к отказавшимся работникам дисциплинарные взыскания.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

В Рязанской области выявили ещё 119 случаев коронавируса

Ещё 119 случаев заражения коронавирусом выявили в Рязанской области 28 ноября. Такие данные приводит региональная опергруппа. Темп прироста заболевших...
Узнать больше
Новости мира

В Минтрансе предложили регионам устанавливать срок эксплуатации автобусов

В документе предлагается ввести понятие «срок эксплуатации транспортного средства», однако в самом законопроекте конкретный период не указан, поскольку определять его будут самостоятельно в каждом субъекте с учетом различного уровня социально-экономического развития регионов и муниципальных образований.
Узнать больше
Новости Рязани

Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области рейды со скрытым патрулированием

Сотрудники ГИБДД анонсировали очередные рейды в Рязанской области. Полицейские предупредили, что будут ловить в предстоящие субботу и воскресенье нарушителей правил дорожного движения.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области мужчина угрожал знакомой убийством

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал убийством своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошёл в посёлке Тума....
Узнать больше
Новости Рязани

Обновилась география коронавируса в Рязанской области

В оперативном штабе Рязанской области рассказали, сколько заболевших в муниципалитетах региона. За последние сутки COVID-19 заболели ещё 119 человек....
Узнать больше
Новости Рязани

В Минздраве прокомментировали скандальный инцидент с участием работников «скорой» в Сасове

27 ноября в Сасове произошёл конфликт между местными жителями и приехавшими на вызов сотрудниками скорой помощи. Соответствующая информация появилась в паблике ВКонтакте...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанец оплатил долги, чтобы не потерять кроссовер

Рязанские судебные приставы арестовали кроссовер должника. Чтобы не потерять автомобиль, мужчина оплатил имеющуюся задолженность, пишет пресс-служба регионального УФССП. Рязанец...
Узнать больше
Новости мира

Сбер удвоит все средства, собранные в рамках акции «Добрый новогодний подарок»

Стартовала традиционная ежегодная благотворительная акция «Добрый новогодний подарок», в рамках которой участники дарят детям не просто подарки, но еще и системную поддержку, новые возможности и знания.
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанские росгвардейцы наградили победителей конкурса детского рисунка, посвященного Дню матери

В преддверии Дня матери в Управлении Росгвардии по Рязанской области подвели итоги конкурса детского рисунка «Любимой маме». Мероприятие проводилось среди детей сотрудников...
Узнать больше
Новости мира

Ритейлеры ожидают роста спроса на чай и кофе к новому году

В торговых сетях считают, что в этом году россияне массово не поедут за рубеж и вряд ли будут отдыхать в России из-за страха заразиться коронавирусом. Поэтому охотнее будут баловать себя продуктами средней и высокой ценовой категории.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани два дня подряд будут отключать электричество

Без электроэнергии рязанцы останутся из
Узнать больше
Новости Рязани

Во вторник на шести рязанских улицах отключили холодную воду

1 декабря в Рязани отключили холодную воду, сообщает пресс-служба мэрии. Аварийно-восстановительные работы начались утром. Как уточнили в администрации, до...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+