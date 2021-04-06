Новости Рязани сегодня: 6 апреля

РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее значимых, на наш взгляд, новостей 6 апреля. Что произошло в Рязанской области, стране и мире в этот день?

На ремонт дорог картами Рязань получит 50 млн рублей из областного бюджета

Рязанцы часто жалуются на состояние улицы Черновицкой, проезда Яблочкова, улицы Октябрьской, Северной окружной дороги. Список можно продолжить. Губернатор потребовал от мэрии Рязани чётких и конкретных результатов.

Для исправления ситуации областному центру выделят дополнительно 50 млн. рублей. Региональному Минфину поручено оперативно решить вопрос.

В рязанском воздухе выявили превышение сероводорода

По результатам в 21.40 выявлено измерение с превышением ПДК сероводорода, максимальная концентрация превышена в 6,8 раз, — сообщает сайт администрации Рязани.

Уборка Рязани продолжается в круглосуточном режиме

Работы проводились на улицах Зубковой, Новой, Урицкого, Грибоедова, Есенина, Каширина, Связи, а также на Куйбышевском и Касимовском шоссе. Подметены и вымыты дороги на улицах Циолковского, Ленина, Горького, Зубковой и других.

На улице Западной специалисты подняли кроны тополей и ясеней, на Соколовской улице подобрали и вывезли сорную растительность. На Московском шоссе начали мыть ограждение.

Определены даты фестиваля «Небо России»

Фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021» пройдёт в Рязани с 20 по 25 июля, сообщается в официальной группе воздухоплавателей.

Рязанка Александра Трусова похвасталась новым питомцем

Моя новая собака — Алита. За что? Просто так, — написала девушка.

В Рязанской области потеплеет до +14 градусов

Согласно сообщению синоптиков, в среду в регионе возможна переменная облачность. Ночью пройдут осадки, днём – кратковременные дожди. На дорогах возникнет гололедица.

Ветер юго-восточный, порывы 5-10 м/с. Днём возможно усиление ветра до 17 м/с.

Ночью столбики термометров будут колебаться от -1 до +4°С. Днём ожидается повышение температуры от +9 до +14°С.