Губернатор Николай Любимов: «На восстановление автодорог в Рязани с помощью ремонта картами из областного бюджета будет выделено 50 млн рублей»

В Рязани на восстановление автомобильных дорог с помощью ремонта картами из областного бюджета выделят 50 млн рублей. Об этом заявил губернатор Николай любимов на заседании регионального правительства во вторник, 6 апреля.

На заседании глава региона в очередной раз поднял вопрос о плохом состоянии рязански дорог. Николай Любимов отметил, что несмотря на то, что ямочный ремонт в городе продолжается, рязанцы совершенно справедливо продолжают высказывать свое недовольство.

В качестве примера губернатор привел несколько участков, на состояние которых люди в социальных сетях жалуются чаще всего. Это автодорога от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе, проезд Яблочкова на пересечении с улицей Циолковского, участок дороги с ул. Октябрьская на проезд Шабулина, Северная окружная дорога.

— Чёрный список таких улиц можно продолжать и дальше, – сказал Николай Любимов. – Такое положение дел, конечно, недопустимо. И какие-то отчёты и пояснения городской администрации слушать смысла больше нет. Мне нужны четкие и конкретные действия и результаты. И мне, и рязанцам нужно знать, когда можно будет нормально проехать по городу без риска испортить подвеску и потерять колеса.

Губернатор подчеркнул, что это вопрос повышения качества управления, от которого напрямую зависит качество жизни людей. С учетом результатов мониторинга, которые провели депутаты-единороссы городской думы, глава региона принял решение выделить дополнительные средства на ремонт дорог. Он отметил, что ямочного ремонта недостаточно, участки площадью более 36 тыс. кв. метров будут обновлять полностью (картами). На эти цели из областного бюджета дополнительно выделят 50 млн рублей.

– Рязань – это областной центр, и регион всегда старается оказывать поддержку и содействие в решении проблем города. Темпы ремонта автодорог нужно срочно ускорять. Но, я особенно обращаю на это внимание, – не в ущерб качеству, – подчеркнул Николай Любимов. – Надеюсь, что уже вскоре мы все увидим приведенные в порядок улицы в городе.

Контролировать ситуацию с ремонтом дорог глава региона поручил зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому.