Губернатор Николай Любимов: «На восстановление автодорог в Рязани с помощью ремонта картами из областного бюджета будет выделено 50 млн рублей»

В Рязани на восстановление автомобильных дорог с помощью ремонта картами из областного бюджета выделят 50 млн рублей. Об этом заявил губернатор Николай любимов на заседании регионального правительства во вторник, 6 апреля.
На заседании глава региона в очередной раз поднял вопрос о плохом состоянии рязански дорог. Николай Любимов отметил, что несмотря на то, что ямочный ремонт в городе продолжается, рязанцы совершенно справедливо продолжают высказывать свое недовольство.
В качестве примера губернатор привел несколько участков, на состояние которых люди в социальных сетях жалуются чаще всего. Это автодорога от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе, проезд Яблочкова на пересечении с улицей Циолковского, участок дороги с ул. Октябрьская на проезд Шабулина, Северная окружная дорога.
Губернатор подчеркнул, что это вопрос повышения качества управления, от которого напрямую зависит качество жизни людей. С учетом результатов мониторинга, которые провели депутаты-единороссы городской думы, глава региона принял решение выделить дополнительные средства на ремонт дорог. Он отметил, что ямочного ремонта недостаточно, участки площадью более 36 тыс. кв. метров будут обновлять полностью (картами). На эти цели из областного бюджета дополнительно выделят 50 млн рублей.
Контролировать ситуацию с ремонтом дорог глава региона поручил зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому.