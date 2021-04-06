В Рязани моют разделительные ограждения

Сотрудники Дирекции благоустройства приступили к мытью разделительных ограждений от пыли и грязи, скопившихся за зимний период. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение нескольких дней работы пройдут в Московском районе — на участке дороги от Центрального автовокзала до Приокского путепровода. После этого на разделительных ограждениях планируется разместить вазоны с цветами.

Промываются ограждения водой с добавлением специального средства. Оно помогает смыть пыль и грязь, которая летит с проезжающих мимо машин.

На Московском шоссе работает поливомоечная машина со специальной щеткой. Моется колесоотбойник, который установлен в районе торговых центров.

Также МБУ «ДБГ» запланированы работы по мытью и покраске пешеходных ограждений.