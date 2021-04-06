Уборка Рязани продолжается в круглосуточном режиме

В Рязани продолжают убирать улицы в круглосуточном режиме. Как сообщила мэрия 6 апреля, за сутки с улиц города вывезли 64 кубометра смета и 280 кубометров грунтовых наносов.

Работы проводились на улицах Зубковой, Новой, Урицкого, Грибоедова, Есенина, Каширина, Связи, а также на Куйбышевском и Касимовском шоссе. Подметены и вымыты дороги на улицах Циолковского, Ленина, Горького, Зубковой и других.

На улице Западной специалисты подняли кроны тополей и ясеней, на Соколовской улице подобрали и вывезли сорную растительность. На Московском шоссе начали мыть ограждение.

Работы продолжились 6 апреля. Работники Дирекции благоустройства города собирают случайный мусор, очищают урны. Улицы подметает специализированная техника.

На улице Затинной по обращению жителей было спилено сухое дерево, также обрезаны ветки деревьев, стоящих поблизости, — сообщает пресс-служба администрации. — Поскольку деревья высокие, для проведения работ была задействована автовышка с высотой подъёма 30 метров. Древесные отходы вывезены на переработку.

Продолжаются уборка территорий, прилегающих к городским памятникам. Так, сотрудники МБУ «ДБГ» провели работы по благоустройству у памятника Константину Циолковскому на Театральной площади.