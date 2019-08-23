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«Ростелеком» предложил рязанской молодёжи проверить интернет-грамотность

«Ростелеком» объявляет о старте регистрации на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет – управляй им». К участию приглашаются рязанские школьники и студенты до 18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах. Регистрация продлится до 6 ноября. Организатор проекта – Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ при поддержке ПАО «Ростелеком».

Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников и студентов – часть социально-просветительского проекта «Изучи интернет — управляй им!», главная цель которого – повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей Сети. Соревнования стартуют 7 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале Чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий.

Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Мы активно поддерживаем талантливую молодежь, особенно в сфере развития ИТ-компетенций. Для подрастающего поколения, увлеченного информационными технологиями, чемпионат не только позволит найти применение своим знаниям, но и станет первым шагом для профессионального становления в будущем».

Тема Чемпионата-2019 − домены и доменная индустрия: в заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли; один из наборов игр посвящен 25-летию домена .RU. Подготовка к соревнованиям пройдет осенью на официальных страницах Чемпионата в Facebook и «ВКонтакте».

Те, кто планирует побить рекорд или улучшить счёт в Чемпионате, могут выполнить дополнительные задания: подготовить инфографику о Рунете или опубликовать новости о проведении Чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.

Итоги Чемпионата будут подведены 5 декабря 2019 года. Лидеры индивидуального и командного зачета получат дипломы и ценные призы:
Первое место – cмарт-часы MyKronoz ZeRound 2 HR Elite;
Второе место – смартфон SamsungGalaxyA10;
Третье место – 3D-ручка XEONFuntastiqueRP800A.

Поощрительные призы от организаторов и партнеров Чемпионата достанутся также игрокам, занявшим места в первой десятке. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.

Основа проекта «Изучи интернет — управляй им!» – образовательный портал «Знания», где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, функционировании ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения в Сети и многом другом. Для проверки и закрепления полученных знаний все желающие могут принимать участие в онлайн-викторине или скачать бесплатное мобильное приложение с тестами.

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