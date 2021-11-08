Назван новый симптом коронавируса, связанный с кожными покровами

Дерматологи предупредили россиян о новом симптоме коронавируса — «ковидных пальцах», при котором пальцы руки и ног краснеют, будто при обморожении. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Ковидные пальцы», или ложное обморожение, по внешнему виду похожи на обычное обморожение или травму, однако не приносят людям дискомфорта.

Как пояснила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина, «ковидные пальцы» обычно встречаются у детей и подростков, реже — у взрослых.

Специалист объяснила, что иммунная система человека при коронавирусе атакует, в том числе, клетки кожи. В это же время эндотелиальные клетки формируют барьер между кровью и тканями, а также синтезируют и выделяют значительное количество биологически активных веществ.

В исследовании медиков говорится, что около 20% заболевших COVID-19 сталкиваются с кожными симптомами болезни.