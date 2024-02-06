Вторник, 6 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

Наталья Суворова назначена зампредом правительства Рязанской области

7info
spot_img

Новым заместителем председателя правительства Рязанской области, курирующим социальный блок, назначена Наталья Суворова. Об этом во время заседания правительства 6 февраля сообщил губернатор Павел Малков.

Экс-зампред Валентин Завалев покинул пост по состоянию здоровья. По словам Павла Малкова, он останется в команде.

Суворова работала министром труда и социальной защиты населения. По словам главы региона, в этой должности она прекрасно себя зарекомендовала.

Павел Малков отметил, что министерству удалось сдвинуть с мёртвой точки множество давних проблем.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Шестеро пожилых рязанцев передали мошенникам 2,63 млн рублей

Новости Рязани
Возраст пострадавших женщин — от 74 до 85 лет. Также жертвой стал 71-летний мужчина.

Медведев: Мир действительно в опасности…

Новости мира
На этот раз политик рассуждает о ситуации с лечением министра обороны США и судьбе ядерного чемоданчика.

ЕЦК жителя Рязанской области получила официальное имя — «Добрыня Рязанский»

Новости Рязани
Свидетельство на этот товарный знак получено, а название внесено в реестр интеллектуальной собственности

Можно ли при ремонте в новостройке убрать пожарный датчик?

Новости Рязани
Такой вопрос поступил во время прямого эфира с начальником областного Госстройнадзора Еленой Пыриковой.

В Рязани помогают ветерану СВО, потерявшему две ноги

Новости Рязани
Андрей впервые приехал в многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый бор». Благодаря помощи врачей мужчина учится ходить.