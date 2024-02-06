Наталья Суворова назначена зампредом правительства Рязанской области

Новым заместителем председателя правительства Рязанской области, курирующим социальный блок, назначена Наталья Суворова. Об этом во время заседания правительства 6 февраля сообщил губернатор Павел Малков.

Экс-зампред Валентин Завалев покинул пост по состоянию здоровья. По словам Павла Малкова, он останется в команде.

Суворова работала министром труда и социальной защиты населения. По словам главы региона, в этой должности она прекрасно себя зарекомендовала.

Павел Малков отметил, что министерству удалось сдвинуть с мёртвой точки множество давних проблем.