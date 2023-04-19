Народный фронт призывает разработать дорожную карту по рекультивации свалки в Турлатово под Рязанью

После очередного пожара на закрытой решением суда свалке в черте Рязани Народный фронт потребовал от властей начать разработку дорожной карты по рекультивации объекта.

Отделение Народного фронта в Рязанской области направило обращения в региональную прокуратуру, территориальное управление Росприроднадзора и министерство природопользования Рязанской области с просьбой дать оценку произошедшим возгораниям на территории печально известной «турлатовской свалки». Народный фронт настаивает на скорейшей разработке дорожной карты по рекультивации незаконного полигона.

В Рязани в очередной раз зафиксированы возгорания в районе расположенных в черте города шламонакопителей бывшего завода «Химволокно», территория которых уже давно превратилась в несанкционированную свалку. По данным МЧС, площадь пожара, случившегося 18 апреля, составила порядка 500 квадратных метров. Двумя неделями ранее огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 150 кв м.

После того как завод «Химволокно» прекратил существование, часть его территории, в том числе технические ёмкости для утилизации промышленных отходов – шламонакопители – оказались в частных руках. Новый собственник предпринял попытки захоронения там отходов, в том числе I-II классов опасности, что вызвало протест со стороны общественности и решение суда, запрещающее какое-либо хранение и утилизацию отходов I–IV классов опасности. Но даже после этого фиксировались случаи противоправной деятельности. По фактам незаконного завоза и складирования отходов, выявленных Народным фронтом, возбуждались уголовные и административные дела, но свалка всё равно продолжала функционировать – собственник устроил здесь якобы пункт сортировки бытовых отходов, и люди стали регулярно видеть разгружающиеся мусоровозы. В конце прошлого года последовало ещё одно решение суда, запрещающее пользоваться объектом.

Пожар, возникший на свалке 18 апреля, привёл к серьезному задымлению в районе Ряжского шоссе – крупной дороги регионального значения с большим автомобильным потоком. Жители соседних районов Рязани в течение нескольких часов были вынуждены дышать ядовитым смогом.

«Народный фронт настаивает на полной ликвидации и рекультивации турлатовского полигона. Решение давно назрело. Очевидно, что только с помощью него можно окончательно решить вопрос. Мы просим правоохранительные органы дать оценку произошедшим в последние дни возгораниям, а региональное министерство природопользование инициировать процесс разработки дорожной карты по рекультивации данного объекта», — заявил сопредседатель регионального отделения Народного Фронта в Рязанской области Евгений Рыбаков.