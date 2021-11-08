Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности наезда на кабана в Рязанской области. Ранее появилось видео с места происшествия.

ДТП случилось 8 ноября, в 9 часов рядом с селом Красное Пронского района. На спуске с бугра перед прудом под колеса грузовика Hyundai угодила двухлетняя самка дикого кабана. Животное погибло.

Водитель вёз пиво в магазины Новомичуринска. Он рассказал, что дорога была свободной, без препятствий.

— Потом был резкий удар, я подумал, что колесо пробило: руль все-таки удержал. Проехав несколько метров вперёд, в задние зеркала, увидел, что на дороге кто-то лежит, — рассказал Александр.

Грузовик потерял бампер. Мёртвого кабана с дороги убрал водитель проезжавшей мимо легковушки. Тушу утилизируют.