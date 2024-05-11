Суббота, 11 мая, 2024

Рязанка Маргарита Шибаршина участвует в вокальном конкурсе «Новая звезда — 2024» на телеканале «Звезда»

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/profkomanet

Рязанка Маргарита Шибаршина стала участницей Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда-2024». Его покажут на телеканале «Звезда» в эту субботу, 11 мая, в 21:15.

Информацию об этом опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» Профком студентов Рязанского Политеха. Это учебное заведение, которое окончила Маргарита Шибаршина.

Как рассказывают в посте, она окончила институт по направлению промышленное и гражданское строительство. Маргарита состояла в профкоме студентов, была профоргом своей учебной группы и активно участвовала в жизни вуза.

Рязанка участвует в конкурсе под псевдонимом INRI. Сегодня после эфира, в 23:00, на сайте зазвезду.рф в течении суток можно будет поддержать Маргариту в голосовании. Отмечается, что это бесплатно.

Рязанка Маргарита Шибаршина участвует в вокальном конкурсе "Новая звезда - 2024" на телеканале "Звезда"
Рязанка Маргарита Шибаршина участвует в вокальном конкурсе "Новая звезда - 2024" на телеканале "Звезда"
Рязанка Маргарита Шибаршина участвует в вокальном конкурсе "Новая звезда - 2024" на телеканале "Звезда"
Рязанка Маргарита Шибаршина участвует в вокальном конкурсе "Новая звезда - 2024" на телеканале "Звезда"
Рязанка Маргарита Шибаршина участвует в вокальном конкурсе "Новая звезда - 2024" на телеканале "Звезда"

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области ночью вновь ожидаются заморозки

Жители Рязанской области делятся фотографиями полярного сияния

Mash: ВСУ нанесли удар по Донецку, есть погибшие

Пославшая в Кремле знак Зеленскому Королева прокомментировала скандал

Расчленитель из Оренбуржья внезапно умер до суда

Появилось жуткое видео из автобуса за секунды до падения в реку в Петербурге

Развожаев раскритиковал «Пятницу» за шоу, где Севастополь назвали «дырой»

СМИ: пославшую знак Зеленскому Наташу Королеву отказались пускать на ТВ

Уроженец Касимовского района победил в отборочном турнире к Олимпийским играм

Ярославский сексолог рассказал, как женщине достичь оргазма

Над Белгородом прогремели взрывы

В Рязани мужчина опоздал на поезд, схватился за поручни, упал и умер

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области ночью вновь ожидаются заморозки

Новости Рязани
Низкие температуры ожидаются в регионе до 14 мая в ночные и утренние часы.

Жители Рязанской области делятся фотографиями полярного сияния

Новости Рязани
В ночь с 10 на 11 мая жители Рязанской...

Mash: ВСУ нанесли удар по Донецку, есть погибшие

Новости мира
Украинские военные обстреляли Ленинский район Донецка, где собирались участники...

Пославшая в Кремле знак Зеленскому Королева прокомментировала скандал

Новости мира
Певица Наташа Королева заявила МК, что не знает, почему...

Расчленитель из Оренбуржья внезапно умер до суда

Новости мира
Житель Оренбургской области, убивший и расчленивший свою девушку, умер...