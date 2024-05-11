Рязанка Маргарита Шибаршина участвует в вокальном конкурсе «Новая звезда — 2024» на телеканале «Звезда»

Рязанка Маргарита Шибаршина стала участницей Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда-2024». Его покажут на телеканале «Звезда» в эту субботу, 11 мая, в 21:15.

Информацию об этом опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» Профком студентов Рязанского Политеха. Это учебное заведение, которое окончила Маргарита Шибаршина.

Как рассказывают в посте, она окончила институт по направлению промышленное и гражданское строительство. Маргарита состояла в профкоме студентов, была профоргом своей учебной группы и активно участвовала в жизни вуза.

Рязанка участвует в конкурсе под псевдонимом INRI. Сегодня после эфира, в 23:00, на сайте зазвезду.рф в течении суток можно будет поддержать Маргариту в голосовании. Отмечается, что это бесплатно.