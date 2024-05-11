Суббота, 11 мая, 2024

Рязанца подозревают в угоне своей бывшей машины

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

В Рязани задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в краже автомобиля ВАЗ-2115. Об этом 11 мая сообщил УМВД России по Рязанской области.

Об угоне сообщил 20-летний житель Рязани. Оперативники уголовного розыска выяснили, что мужчина купил автомобиль недавно и установили двух предыдущих владельцев. У одного из них и обнаружили угнанный автомобиль.

По предварительной информации, 19-летний злоумышленник продал автомобиль ВАЗ-2115, но себе оставил ключ от замка зажигания. Увидев свою бывшую машину в городе, он решил уехать на ней. Машину завел родным ключом. Он припарковал ее недалеко от своего дома. Там машину и обнаружили полицейские.

Теперь рязанцу грозит уголовная статья по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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