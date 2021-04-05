На 9 рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии

В понедельник, 5 апреля, на девяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Рязанцы останутся без холодной воды из-за аварии на водопроводе. В настоящее время сотрудники МП «Водоканал» пытаются устранить проблему.

Так, до 18:00 воду отключат по следующим адресам: