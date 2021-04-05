На 9 рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии

В понедельник, 5 апреля, на девяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Рязанцы останутся без холодной воды из-за аварии на водопроводе. В настоящее время сотрудники МП «Водоканал» пытаются устранить проблему.
Так, до 18:00 воду отключат по следующим адресам:
- Улица Нахимова, дома № 2 — 66 (частный сектор);
- Улица Ушакова, дома № 1 — 64 (частный сектор);
- Улица Корнилова, дома № 1 — 64 (частный сектор);
- Улица Мусоргского, дома № 1 — 64 (частный сектор);
- Улица Гайдара, дома № 1 — 64 (частный сектор);
- Улица Кутузова, дома № 1 — 63 (частный сектор), 5;
- Улица Котовского, дома № 1 — 43 (частный сектор);
- Улица Щорса, дома № 2а, 2б, 2в;
- Улица проезд Котовского, дома № 1 — 43, 159 (частный сектор).