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Понедельник, 5 апреля, 2021
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На 9 рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии

Елена Лобанова

В понедельник, 5 апреля, на девяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Рязанцы останутся без холодной воды из-за аварии на водопроводе. В настоящее время сотрудники МП «Водоканал» пытаются устранить проблему. 

Так, до 18:00 воду отключат по следующим адресам: 

  • Улица Нахимова, дома № 2 — 66 (частный сектор); 
  • Улица Ушакова, дома № 1 — 64 (частный сектор);  
  • Улица Корнилова, дома № 1 — 64 (частный сектор);  
  • Улица Мусоргского, дома № 1 — 64 (частный сектор);  
  • Улица Гайдара, дома № 1 — 64 (частный сектор); 
  • Улица Кутузова, дома № 1 — 63 (частный сектор), 5;  
  • Улица Котовского, дома № 1 — 43 (частный сектор); 
  • Улица Щорса, дома № 2а, 2б, 2в;  
  • Улица проезд Котовского, дома № 1 — 43, 159 (частный сектор).
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