Мужчина умер после избиения на базе отдыха под Калугой

В Калужской области скончался мужчина, избитый на базе отдыха, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Конфликт между двумя компаниями отдыхающих случился ночью 9 июля на базе отдыха в Ферзиковском районе. Во время ссоры 31-летний житель села Воскресенское жестоко избил 48-летнего калужанина. Пострадавшего доставили в больницу.

У жителя Калуги врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, другие повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Через 8 дней пострадавший скончался в больнице.

Расследованием дела занимается следователь по особо важным делам. Подозреваемому готовятся предъявить обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Расследование дела продолжается, назначены экспертизы.