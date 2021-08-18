Мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем Renault в Касимове

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В среду, 18 августа, в Касимове столкнулись мотоцикл с Renault Logan. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Все произошло в 08:30 возле дома №33 по улице Нариманова. По предварительной информации, 48-летний водитель Renault Logan двигался по улице Нариманова, когда решил повернуть налево. Автомобиль не предоставил преимущество проезда двигавшемуся по главной мотоциклу Racer под управлением 34-летнего мужчины.

— В результате ДТП пострадал мотоциклист. Мужчина обращался за медицинской помощь. При этом его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится ДТП.