Мотоциклист разбился насмерть на трассе М-5 в Рязанской области

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Подробности аварии сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

18 июля в 14 часов на 244-м километре автодороги 44-летний житель Рязани, ехавший за рулем мотоцикла «Кавасаки», не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. От полученных травм рязанец скончался на месте.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.

Ранее стало известно, что в результате ДТП погибли экс-музыкант группы The Hatters тромбонист Вадим Рулёв и его супруга. Мужчина на мотоцикле выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рендж Ровером».