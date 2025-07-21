Экс-участник группы The Hatters Рулёв погиб вместе с женой в ДТП 

В субботу, 19 июля, в результате ДТП погибли экс-музыкант группы The Hatters тромбонист Вадим Рулёв и его супруга. Об этом сообщает MASH на Мойке.

35-летний Рулёв ехал за рулём мотоцикла, столкнувшегося с автомобилем, его 33-летняя жена была пассажиром.

По данным Госавтоинспекции Ленобласти, авария случилась 19 июля в 18:30 на 34-м километре автодороги «Зверево-Малиновка» в Выборгском районе. На закруглении дороги ехавший на мотоцикле БМВ музыкант не выбрал безопасную скорость и потерял управление. Байк оказался на встречке, где врезался в «Рендж Ровер» 52-летнего мужчины. Мотоциклист и пассажирка погибли.

Гибель музыканта подтвердили представители группы, опубликовавшие пост в телеграм-канале.