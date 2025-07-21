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Новости России

Экс-участник группы The Hatters Рулёв погиб вместе с женой в ДТП 

Алексей Самохин
Фото: t.me/mashmoyka

В субботу, 19 июля, в результате ДТП погибли экс-музыкант группы The Hatters тромбонист Вадим Рулёв и его супруга. Об этом сообщает MASH на Мойке. 

35-летний Рулёв ехал за рулём мотоцикла, столкнувшегося с автомобилем, его 33-летняя жена была пассажиром. 

По данным Госавтоинспекции Ленобласти, авария случилась 19 июля в 18:30 на 34-м километре автодороги «Зверево-Малиновка» в Выборгском районе. На закруглении дороги ехавший на мотоцикле БМВ музыкант не выбрал безопасную скорость и потерял управление. Байк оказался на встречке, где врезался в «Рендж Ровер» 52-летнего мужчины. Мотоциклист и пассажирка погибли. 

Гибель музыканта подтвердили представители группы, опубликовавшие пост в телеграм-канале. 

— Вчера не стало нашего друга Вадима Рулёва и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое. Светлая память. Соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

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