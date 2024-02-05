На главнуюНовости Рязани 05.02.2024 10:55 Мэрия Рязани сообщила о заделке аварийных выбоин на дорогах 7info Администрация Рязани в телеграм-канале губернатора Павла Малкова ответила на вопрос о заделке ям на дорогах города. — Сейчас, в зимний период, проводим работы по заделке аварийных выбоин. Это временная мера для устранения аварийности. Сегодня провели повторный ремонт по ул. Зубковой. На Куйбышевском шоссе и пр. Яблочкова проводили заделку выбоин на прошлой неделе. Работы продолжим, — говорится в комментариях под постом губернатора. Полицейские задержали женщину, устроившую погром на кладбище бойцов СВО Радиационный шторм обрушился на Землю после мощной вспышки на Солнце В Рязани латают «многострадальный солотчинский мост» Россияне требуют закрыть бар, в котором бармен публично занимался сексом — СМИ Рязань. Улица Петрова Скончалась жена главы Дагестана, уроженка Рязани Галина Меликова Рязанские энергетики заявили о готовности к непогоде Екатерина Мизулина подпевала и танцевала на концерте SHAMAN в Екатеринбурге администрация Рязаниремонт дорог в Рязани