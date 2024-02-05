Понедельник, 5 февраля, 2024
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Мэрия Рязани сообщила о заделке аварийных выбоин на дорогах

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Администрация Рязани в телеграм-канале губернатора Павла Малкова ответила на вопрос о заделке ям на дорогах города.

— Сейчас, в зимний период, проводим работы по заделке аварийных выбоин. Это временная мера для устранения аварийности. Сегодня провели повторный ремонт по ул. Зубковой. На Куйбышевском шоссе и пр. Яблочкова проводили заделку выбоин на прошлой неделе. Работы продолжим, — говорится в комментариях под постом губернатора.

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