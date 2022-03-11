Мать пропавшей Елены Логуновой поздравила внучку с днём рождения через соцсети

«Твоя мама в этот день очень хотела бы тебя обнять, поздравить и устроить праздник. Когда нибудь Боженька нам подарит встречу с тобой, мы вместе пойдём за подарками, будем играть, веселиться, кушать сладости и мороженое», — написала она.