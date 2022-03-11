Мать пропавшей Елены Логуновой поздравила внучку с днём рождения через соцсети

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева поздравила внучку с трёхлетием. Её пост опубликован в Instagram.
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Наталия пишет, что когда-нибудь обязательно встретится с внучкой.
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева поздравила внучку с трёхлетием. Её пост опубликован в Instagram.
Наталия пишет, что когда-нибудь обязательно встретится с внучкой.
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