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Пятница, 11 марта, 2022

Мать пропавшей Елены Логуновой поздравила внучку с днём рождения через соцсети

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Мать пропавшей Елены Логуновой поздравила внучку с днём рождения через соцсети

Александр Ильин
Фото: @mrs.kosheleva62

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева поздравила внучку с трёхлетием. Её пост опубликован в Instagram. 

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Наталия пишет, что когда-нибудь обязательно встретится с внучкой. 

«Твоя мама в этот день очень хотела бы тебя обнять, поздравить и устроить праздник. Когда нибудь Боженька нам подарит встречу с тобой, мы вместе пойдём за подарками, будем играть, веселиться, кушать сладости и мороженое», — написала она.

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