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Каждая девятая жалоба рязанцев в Банк России связана с мошенничеством

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Изображение от Freepik

В январе–марте 2023 года жители Рязанской области 461 раз жаловались в Банк России. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребители финансовых услуг реже писали обращения по работе банков, страховых компаний и кредитных потребительских кооперативов, но чаще — о микрофинансовых организациях.

213 жалоб поступило на банки. Треть всех обращений касалась самого массового сегмента — потребительского кредитования. По сравнению с прошлым годом это число снизилось на 30%. Общее сокращение жалоб на работу кредитных организаций связано с тем, что практически отсутствовали санкционные темы, которых было много в 2022 году: оформление кредитных каникул, валютные ограничения, проблемы с картами.

Впервые за долгое время сократилось число обращений по страховому рынку, до 72 единиц, что на 20% меньше, чем в I квартале 2022 года. В том числе меньше вопросов было у автовладельцев по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности. Рязанцы реже сталкивались с отказом в заключении договора ОСАГО, неверным применением коэффициента бонус-малус, техническими сбоями на сайте.

На 19% выросло число жалоб на микрофинансовые организации, до 87 шт. В основном обращения касались вопроса предоставления займов: потребители были недовольны взиманием комиссий, не всегда согласны с условиями заключенного договора, а также писали о превышении предельного уровня задолженности.

Каждая девятая жалоба, поступившая в Банк России от жителей региона в январе–марте, содержала информацию о мошенничестве. Рязанцы сообщали о звонках под видом сотрудников банков, случаях оформления мошенниками займов на их имя, работе консультационных центров, которые привлекали клиентов, и компаниях с признаками финансовых пирамид.

Пожаловаться в Банк России проще всего через интернет-приемную на сайте. К заявлению необходимо приложить скан-копии документов, которые помогут разобраться в обстоятельствах проблемы.

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