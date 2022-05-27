Касимовский ТЮЗ привёз три диплома с фестиваля в Беларуси

Касимовский театр юного зрителя (ТЮЗ) успешно выступил на Международном фестивале «Параллельные миры». Он проходил в Беларуси в городе Барановичи с 18 до 22 мая, сообщает сайт ИД «Пресса».

Фестиваль проходит уже 10 лет, касимовский театр принял участие в нём впервые.

Режиссёр-постановщик ТЮЗа Галина Конуркина рассказала, что жюри представили спектакль «Ночь Гельвера» по одноименной пьесе польского драматурга Ингмара Вилквиста. Чтобы попасть на фестиваль пришлось пройти конкурсный отбор.

В Беларусь ездили Галина Конуркина; актёры Алла Шефер, Евгений Кондрашов, звукооператор Никита Беззубиков.

Спектакль рассказывает о жизни женщины и её приёмного полоумного сына в 1938 году в фашистской Германии.

«После показа зрители подходили к актёрам, некоторые даже обнимали их», — рассказывает Галина Конуркина.

Гран-при касимовский ТЮЗ не получил, но удостоился диплома участника. Евгения Кондрашова отметили дипломом «За творческий азарт» за роль Гельвера.

А директору Дворца культуры Александру Щербакову передали благодарственное письмо за содействие в установлении контактов и обмену опытом между театральными коллективами России и Беларуси.