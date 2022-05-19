Касимовский предприниматель пожаловался в прокуратуру на состояние дорог

Касимовский предприниматель пожаловался в облпрокуратуру на неудовлетворительное состояние городских дорог. Его обращение рассмотрено в ходе личного приёма и. о. прокурора Рязанской области Никиты Зубко и бизнес-омбудсмена Михаила Пронина.

Заявитель отметил: плохие дороги мешают заниматься перевозками. Обращение возьмут в работу, по словам Никиты Зубко будет проведен «комплексный анализ» работы властей по ремонту дорог.

Жалоба на состояние дорог стала не единственной, которая была рассмотрена в ходе приема. Так, другие обращения касались адекватности меры наказания за выявленное нарушение, а также оплаты фактически выполненных контрактов. По этим вопросам прокуратура также проведет проверку изложенных фактов.