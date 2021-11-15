Юрий Дудь восхитился торговыми рядами в Костроме

Популярный журналист и блогер побывал в Костроме, где снял рекламную интеграцию для известного онлайн-гипермаркета.

Для подводки он вспомнил историю костромских торговых рядов. Журналист похвалил достопримечательность и назвал ее старейшим торговым центром под открытым небом.

Рекламу с видами Костромы показали в выпуске на YouTube-канале «вДудь» в интервью со стендап-комиком Славой Комиссаренко.

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