Совсем скоро планету охватит Третья Мировая война. С таким заявлением выступила известная ясновидящая Инна Мишина, её пугающим пророчествам поделилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Мишиной, страшным предвестником мирового противостояния стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. При этом Третья Мировая начнётся не сейчас, но очень скоро:

— Незадолго до праздника во Франции, который будет отмечаться летом, в июле, начнётся паника. Мир всерьез заговорит о Третьей мировой войне и военном положении, — предупреждает провидица.

Инна Мишина убеждена: мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир:

— Ливан, Сирия, Иран, Ирак, Турция, Афганистан — все будут воевать. В скором времени война против Израиля развернётся ещё на несколько фронтов, — утверждает Мишина.

Экстрасенс убеждена, что вооруженные столкновения продлятся не один год, а минимум три. В конечном итоге окажутся втянутыми в войну Индия и страны Запад.

Ранее астролог Константин Дараган обозначил высочайшую вероятность конфликта с НАТО. Константин Дараган убеждён: говорить о мире и спокойствии слишком рано. Недавно он заявил, что конфликт с НАТО не только неизбежен, но и случится уже совсем скоро.В новом интервью каналу «Влобушкинъ» Дараган указал, что жёсткая конфронтация может обозначиться уже к 2029 году.

— У нас есть потенциальная возможность иметь дополнительные конфликты с НАТО. С 90-процентной вероятностью считаю, что один из них произойдёт из-за Севера России. Конкретно речь идёт о Северном морском пути. Считаю, что этот конфликт неизбежен — даю 80–90 процентов, что он будет иметь место, — сказал астролог.

Более того, пока некоторые только предрекают Третью мировую войну, Константин Дараган убеждает — она началась в 2014 году и уже идёт. Он заявил, что Россию ожидает победа, после которой страна возьмёт лидерство во многих сферах. А вот Украину ожидает падение и крах. Виноватыми в развале, по словам эксперта, смело можно считать Владимира Зеленского.

Напомним, ещё в начале века загадочный старец предсказал, когда президента Зеленского и Украину ждёт крах.

Пророчества старца Зосимы, который он оставил за несколько десятков лет до событий, которые сотрясли Украину, начинают сбываться. Поэтому сейчас к ним приковано особое внимание.

Святой отец Зосима правильно указал в начале двухтысячных на кровавый переворот и Майдан в 2014 году. Также он обратил внимание, что в стране будут запрещать русский язык и притеснять русскоязычное население. В пророчествах Зосимы чётко прозвучало, что противостояние России и Украины продлится ровно три года (по всей видимости, тогда старец предсказал ход спецоперации). Зосима говорил о трёх тяжёлых Пасхах, которые придётся пережить народу. Правая из них будет кровавой, по всей видимости, речь шла о 2022 году. Вторая Пасха — голодная, 2023 год. А вот третья Пасха будет победная. Согласно предсказаниям отца Зосимы, президента Украины Зеленского будет ожидать полный разгром на Пасху именно в 2024 году. Кстати, Пасха в следующем году выпадает на 5 мая.