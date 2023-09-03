Загадочный старец предсказал, когда президента Зеленского и Украину ждёт крах

Пророчества старца Зосимы, который он оставил за несколько десятков лет до событий, которые сотрясли Украину, начинают сбываться. Поэтому сейчас к ним приковано особое внимание.

Святой отец Зосима правильно указал в начале двухтысячных на кровавый переворот и Майдан в 2014 году. Также он обратил внимание, что в стране будут запрещать русский язык и притеснять русскоязычное население.

В пророчествах Зосимы чётко прозвучало, что противостояние России и Украины продлится ровно три года (по всей видимости, тогда старец предсказал ход спецоперации). Зосима говорил о трёх тяжёлых Пасхах, которые придётся пережить народу. Правая из них будет кровавой, по всей видимости, речь шла о 2022 году. Вторая Пасха — голодная, 2023 год.

А вот третья Пасха будет победная. Согласно предсказаниям отца Зосимы, президента Украины Зеленского будет ожидать полный разгром на Пасху именно в 2024 году. Кстати, Пасха в следующем году выпадает на 5 мая.

О судьбах Украины и России говорили многие православные старцы. Старей Лаврентий Черниговский, живший на рубеже XIX и XX веков, много говорил о расколе стран и о чудовищных последствиях, которые он принесёт. Одно из его пророчеств взбудоражило:

Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь была вместе с великой Россией.

Лаврентий Черниговский говорил: ни в коем случае нельзя допускать разъединения России, Беларуси, Украины. Это равнозначно разъединению святой Троицы. Он также говорил, что в Киеве никогда не должно быть патриарха.