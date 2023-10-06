Астролог Константин Дараган обозначил высочайшую вероятность конфликта с НАТО

Пока ряд экспертов и эзотериков предсказывают ослабление сурового мирового противостояния и потепление между конфликтующими странами, популярный прогност и астролог Константин Дараган убеждён: говорить о мире и спокойствии слишком рано. Недавно он заявил, что конфликт с НАТО не только неизбежен, но и случится уже совсем скоро.

В новом интервью каналу «Влобушкинъ» Дараган заявил, что жёсткая конфронтация может обозначиться уже к 2029 году.

— У нас есть потенциальная возможность иметь дополнительные конфликты с НАТО. С 90-процентной вероятностью считаю, что один из них произойдёт из-за Севера России. Конкретно речь идет о Северном морском пути. Считаю, что этот конфликт неизбежен — даю 80–90 процентов, что он будет иметь место, — сказал астролог.

Более того, пока некоторые только предрекают Третью мировую войну, Константин Дараган убеждает — она началась в 2014 году и уже идёт. Он заявил, что Россию ожидает победа, после которой страна возьмёт лидерство во многих сферах. А вот Украину ожидает падение и крах. Виноватыми в развале, по словам эксперта, смело можно считать Владимира Зеленского.

Ранее загадочный старец предсказал, когда президента Зеленского и Украину ждёт крах.

Пророчества старца Зосимы, который он оставил за несколько десятков лет до событий, которые сотрясли Украину, начинают сбываться. Поэтому сейчас к ним приковано особое внимание.

Святой отец Зосима правильно указал в начале двухтысячных на кровавый переворот и Майдан в 2014 году. Также он обратил внимание, что в стране будут запрещать русский язык и притеснять русскоязычное население. В пророчествах Зосимы чётко прозвучало, что противостояние России и Украины продлится ровно три года (по всей видимости, тогда старец предсказал ход спецоперации). Зосима говорил о трёх тяжёлых Пасхах, которые придётся пережить народу. Правая из них будет кровавой, по всей видимости, речь шла о 2022 году. Вторая Пасха — голодная, 2023 год. А вот третья Пасха будет победная. Согласно предсказаниям отца Зосимы, президента Украины Зеленского будет ожидать полный разгром на Пасху именно в 2024 году. Кстати, Пасха в следующем году выпадает на 5 мая.