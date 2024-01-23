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Экономист рассказал, кому повысят пенсии с 1 февраля

7info7
Изображение от Racool_studio на Freepik
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В феврале увеличатся ежемесячный денежные выплаты (ЕДВ), положенные пенсионерам-льготникам. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Экономист напомнил, что основная индексация пенсий прошла в начале года. Но некоторые пенсионеры получают и другие выплаты, кроме пенсий. В частности, ЕДВ, которые тоже могут индексировать. В этом году их индексация будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за 2023 год и ожидается в пределах 7,4-7,5%.

В итоге за счёт индексации выплат увеличится совокупный размер пенсий. Экономист добавил, что выплаты могут вырасти в случае отказа пенсионера от набора социальных услуг, положенным льготникам, и, напротив, в случае их принятия денежную компенсацию снимут. Такие выплаты отражаются на доходе некоторых пенсионеров, относящихся к льготным категориям. Это ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды войны и другие.

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