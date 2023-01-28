Суббота, 28 января, 2023
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Ярославцев предупредили о более заразном «кракене»

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Роспотребнадзор предупредил жителей Ярославской области о новом штамме коронавируса, который более заразен, чем омикрон, написал «Про Город».

Благодаря своей мутации он распространяется гораздо быстрее других штаммов. Он передается воздушно-капельным путем.

При этом для «кракена» не характерна повышенная летальность. Наиболее подвержены риску заражения пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.

В ведомстве призвали ярославцев продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности.

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