Ярославцев предупредили о более заразном «кракене»

Роспотребнадзор предупредил жителей Ярославской области о новом штамме коронавируса, который более заразен, чем омикрон, написал «Про Город».

Благодаря своей мутации он распространяется гораздо быстрее других штаммов. Он передается воздушно-капельным путем.

При этом для «кракена» не характерна повышенная летальность. Наиболее подвержены риску заражения пожилые люди, дети и пациенты с хроническими заболеваниями.

В ведомстве призвали ярославцев продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности.